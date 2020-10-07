Чешский футболист Паненка попал в реанимацию из-за коронавируса

У бывшего игрока сборной Чехословакии Антонина Паненки обнаружили коронавирус. Об этом сообщается на сайте пражского клуба «Богемианс 1905» в среду, 7 октября.

В сообщении говорится, что экс-футболиста доставили в реанимацию и «подключили к устройствам, поддерживающим его жизненно важные функции».

В клубе отмечают, что получили информацию о состоянии здоровью Паненко за несколько минут до публикации и пока не могут ее комментировать. «В то же время мы просим СМИ и общественность уважать неприкосновенность частной жизни господина Паненко и его семьи»

Ранее у него было подтверждено заражение коронавирусом. Паненка известен как автор оригинального исполнения пенальти, отправив мяч по навесной траектории по центру ворот.

Футболист прославился отличной и длительной игрой в составе сборной Чехословакии с 1973 по 1982 год, передает ТАСС. Сейчас Паненке 71 год, он также известен как автор оригинального исполнения пенальти, отправив мяч по навесной траектории по центру ворот в 1976 году, отмечает газета «Спорт-Экспересс».

Ранее 3 октября в немецком футбольном клубе «Вольфсбурга» сообщили, что его полузащитник Ренато Штеффен заразился коронавирусом. 28-летний швейцарец соблюдает домашний режим. Он не участвовал в матче против «Аугсбурга» 4 октября.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 7 октября, в мире зафиксировано более 36,2 млн случаев коронавируса, скончались свыше 1 млн человек, выздоровели — более 27,2 млн пациентов.