Прямой эфир
Сюжет:

Чешский футболист Паненка попал в реанимацию из-за коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У бывшего игрока сборной Чехословакии Антонина Паненки обнаружили коронавирус. Об этом сообщается на сайте пражского клуба «Богемианс 1905» в среду, 7 октября.

Возьмитесь за правила: как изменится футбол после пандемии
Судьи будут наказывать спортсменов за плевки, а тренеры смогут менять по ходу матча половину полевых игроков

В сообщении говорится, что экс-футболиста доставили в реанимацию и «подключили к устройствам, поддерживающим его жизненно важные функции».

В клубе отмечают, что получили информацию о состоянии здоровью Паненко за несколько минут до публикации и пока не могут ее комментировать. «В то же время мы просим СМИ и общественность уважать неприкосновенность частной жизни господина Паненко и его семьи»

Ранее у него было подтверждено заражение коронавирусом. Паненка известен как автор оригинального исполнения пенальти, отправив мяч по навесной траектории по центру ворот.

Футболист прославился отличной и длительной игрой в составе сборной Чехословакии с 1973 по 1982 год, передает ТАСС. Сейчас Паненке 71 год, он также известен как автор оригинального исполнения пенальти, отправив мяч по навесной траектории по центру ворот в 1976 году, отмечает газета «Спорт-Экспересс».

Ранее 3 октября в немецком футбольном клубе «Вольфсбурга» сообщили, что его полузащитник Ренато Штеффен заразился коронавирусом. 28-летний швейцарец соблюдает домашний режим. Он не участвовал в матче против «Аугсбурга» 4 октября.

По данным международного статистического бюро Worldometer на 7 октября, в мире зафиксировано более 36,2 млн случаев коронавируса, скончались свыше 1 млн человек, выздоровели — более 27,2 млн пациентов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020