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Уголовное дело возбуждено по факту пожара на складах в Рязанской области

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По факту пожара на складах боеприпасов в Рязанской области возбуждено уголовное дело по признаками статьи УК о нарушении правил обращения с оружием. Об этом 7 октября сообщил Следственный комитет.

«Военным следственным отделом Следственного комитета Российской Федерации по Рязанскому гарнизону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 349 УК РФ, по факту происшествия на территории одной из войсковых частей в Рязанской области», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По делу создана специальная следственная группа.

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