Новый аукцион объявили на ремонт дороги Череха–«Весна-80» под Псковом

В Псковской области объявили новый аукцион на ремонт дороги Череха – Высоцкое – с/т «Весна-80». Контракт со старым подрядчиком был расторгнут с применением штрафных санкций.

Согласно материалам госзакупок, фирма должна устранить дефекты и восстановить элементы на участке с нулевого по 4-й км дороги. Завершить работы планируется до 22 декабря, уточняет «Псковская лента новостей».

Изначально завершить ремонт этого участка предполагалось 3 августа. Однако ООО «Меридиан» не выполнило свои обязательства и контракт с ним был разорван с применением штрафных санкций. Также не были выполнены работы на дорогах Порхов–Успенье и Порхов–Дно.

Нового подрядчика определят 15 октября. Максимальная стоимость контракта составит 45,21 млн рублей.

В августе сообщалось, что в Пскове на три недели раньше запланированного срока завершился ремонт Рижского проспекта. Стоимость работ оценивалась в 94,5 млн рублей. Деньги выделили из регионального и федерального бюджетов.