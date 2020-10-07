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Учеников лицея в Астрахани перевели на дистанционное обучение

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Лицей № 1 в Астрахани переведен на дистанционное обучение на основании постановления главного государственного санитарного врача области в связи с выявлением случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Очный формат обучения в образовательном учреждении приостановлен с 7 октября по 21 октября.

Педагоги оперативно провели разъяснительную работу с родителями учеников, подробно проконсультировали их о системе осуществления контроля успеваемости через электронные площадки. Об этом сообщает «Астрахань 24». При отсутствии возможности организовать образовательный процесс на дому родители школьников могут обратиться к директору школы и написать заявление о выдаче средств для обучения.

Решения о переводе российских школ на дистанционное обучение на фоне роста заболеваемости коронавирусом пока не принимались. Об этом 5 октября рассказали в пресс-службе Минпросвещения.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в столичных школах увеличат продолжительность осенних каникул с одной недели до двух.

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