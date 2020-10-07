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Более 400 тыс. доз вакцины против гриппа поступило в Якутию

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В Якутию поступило 415,4 тыс. доз вакцины против гриппа. Это составляет 71,54% от заказанного республикой объема.

Для детей предназначено свыше 196 тыс. доз вакцины, уточнили в министерстве здравоохранения Якутии. В связи с затрудненной транспортной схемой в регионе в первую очередь препаратом обеспечили районы Якутии. Якутск обеспечен на 48,2%, пишет ИА YakutiaMedia.

Поступление почти 173 тыс. доз вакцины ожидается в октябре-ноябре.

На текущий момент прививки от гриппа поставили почти 303 тыс. человек, что составляет 52,14% от сезонного плана.

Ранее сообщалось, что вакцина против гриппа временно закончилась в Хабаровске. Следующая партия препарата поступит в течение нескольких дней.

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