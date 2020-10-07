Дело возбудили по факту гибели школьника на заводе под Курском

В Курской области возбуждено уголовное дело по факту гибели 13-летнего мальчика на кирпичном заводе в Обоянском районе. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Трагедия произошла в конце августа 2020 года. По данным следствия, подросток самостоятельно устроился на работу на кирпичный завод, трудовые отношения с ним не оформляли. Родственники семьи при этом утверждают, что острой необходимости в деньгах не было, мальчик просто захотел стать более самостоятельным в финансовом плане, пишет ИА «Абирег».

По данным региональной прокуратуры, органам системы профилактики, главе районной администрации и директору школы, в которой учился погибший, вынесли представление. Также представление внесено руководителю кирпичного завода. Возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ «Нарушение трудового законодательства».

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекших по неосторожности смерть человека».

Расследование продолжается.

В конце сентября Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летнего мальчика из Тульской области в аквапарке «Окская жемчужина» под Рязанью.