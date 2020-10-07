Дело возбудили по факту разрушения памятника архитектуры в Краснодаре

Уголовное дело возбудили по факту разрушения дома архитектора А.П. Косякина в Краснодаре. На данный момент здание готовят к продаже с торгов.

Памятник архитектуры был изъят у прежнего собственника в феврале 2020 года. Управление государственной охраны объектов культурного наследия оценило ущерб, нанесенный дому, в 1,5 млн рублей. Стоимость восстановительных работ оценивается в 25 млн рублей. Об этом пишут «Кубанские новости».

По факту разрушения дома возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований сохранения и использования памятников, повлекшее их уничтожение или причинение вреда в крупном размере».

На текущий момент здание готовят к продаже с торгов. Нового собственника обяжут отреставрировать дом.