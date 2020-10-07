Преступность сократилась в Московской области в 2020 году

С начала 2020 года в Московской области на 3,5% сократилось число преступлений. При этом правоохранительные органы сообщают об увеличении числа мошенничеств.

По данным главного управления региональной безопасности, всего за девять месяцев выявлено 55,3 тыс. различных преступлений. Почти на 11% сократилось число убийств. Кражи из квартир и угоны происходят реже на 26%. Об этом пишет интернет-портал «Подмосковье сегодня».

Однако более чем на 33% выросло число мошенничеств. Также на 1% увеличилось число правонарушений, совершенных подростками.

Управление продолжает ежедневно проверять интернет-ресурсы для выявления случаев незаконного оборота наркотиков. Информация направляется в Роскомнадзор для оперативной блокировки ресурсов.