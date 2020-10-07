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Детскую спортплощадку открыли в Мурманске

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В Мурманске завершили строительство новой детской спортивной площадки. Готовность объекта проверили глава города Андрей Сысоев и зампредседателя совета депутатов Мурманска Игорь Морарь.

Площадка появилась в Первомайском округе, на территории за домом № 49 по Кольскому проспекту. Ранее она была заброшена и завалена хламом, пишет ИА «Би-порт».

Рядом с домом теперь расположена детская площадка с городком «Маяк», качелями, скамейками и урнами. Также обустроено поле для игры в мини-футбол, спортплощадка с турниками для воркаута, скейтпарк.

Для создания нового места отдыха подрядчику пришлось взорвать кусок скалы, укрепить откос сопки, снять грунт и сделать по периметру сопки ливневый лоток.

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