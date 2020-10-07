Прямой эфир

В Рязанской области эвакуировали свыше 2 тыс. человек из-за пожара на складах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более 2300 человек эвакуированы из населенных пунктов в Рязанской области из-за пожара на складах с боеприпасами. Об этом рассказали в среду, 7 октября, в пресс-службе МЧС России.

Боевой пал: пожар на складе боеприпасов начался из-за возгорания травы
В Рязанской области взрываются боеприпасы в военной части, эвакуируются ближайшие села, перекрыта федеральная трасса

«По предварительной информации, из близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км эвакуировано более 2300 человек. Их размещение организовано в пунктах временного размещения на базе учебных заведений и больниц, расположенных на безопасном расстоянии от эпицентра взрывов», — указали спасатели.

Отмечается, что работам присвоен третий уровень сложности. К ведению воздушной разведки привлечены беспилотные авиасредства.

В свою очередь, в Минобороны уточнили, что в ликвидации пожара задействованы 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2 и три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

Возгорание на складах боеприпасов под Рязанью произошло ранее в этот же день. По данным источника «Известий», в радиусе 50 км от места ЧП объявили эвакуацию, происходит детонация припасов. Часть жителей близлежащего села Шелемишево покинула свои дома. В населенном пункте остались только те, кто категорически отказался выезжать. Всего из-за пожара эвакуировали более 1,6 тыс. человек.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) считают, что пожар начался из-за загоревшейся травы. По версии районной администрации, причиной мог послужить человеческий фактор.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020