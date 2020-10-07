В Рязанской области эвакуировали свыше 2 тыс. человек из-за пожара на складах

Более 2300 человек эвакуированы из населенных пунктов в Рязанской области из-за пожара на складах с боеприпасами. Об этом рассказали в среду, 7 октября, в пресс-службе МЧС России.

«По предварительной информации, из близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км эвакуировано более 2300 человек. Их размещение организовано в пунктах временного размещения на базе учебных заведений и больниц, расположенных на безопасном расстоянии от эпицентра взрывов», — указали спасатели.

Отмечается, что работам присвоен третий уровень сложности. К ведению воздушной разведки привлечены беспилотные авиасредства.

В свою очередь, в Минобороны уточнили, что в ликвидации пожара задействованы 189 военнослужащих, 38 единиц военной и специальной техники, четыре самолета Ил-76, оборудованных выливными авиационными приборами ВАП-2 и три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

Возгорание на складах боеприпасов под Рязанью произошло ранее в этот же день. По данным источника «Известий», в радиусе 50 км от места ЧП объявили эвакуацию, происходит детонация припасов. Часть жителей близлежащего села Шелемишево покинула свои дома. В населенном пункте остались только те, кто категорически отказался выезжать. Всего из-за пожара эвакуировали более 1,6 тыс. человек.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) считают, что пожар начался из-за загоревшейся травы. По версии районной администрации, причиной мог послужить человеческий фактор.