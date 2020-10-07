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Источник заявил о шестерых пострадавших в результате взрывов под Рязанью

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Шесть человек пострадали в результате взрывов боеприпасов на складе в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах в среду, 7 октября.

Боевой пал: пожар на складе боеприпасов начался из-за возгорания травы
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«К медикам за помощью обратились шесть человек, двое из них госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

Руководитель территориального центра медицины катастроф Рязанской области Сергей Кузьминов позже уточнил ТАСС, что медики госпитализировали пять человек.

«Двое направлены в Скопинскую районную больницу и трое — в Ряжскую районную больницу», — сказал Кузьминов.

Ранее в этот же день представитель приемного отделения Скопинской районной больницы сообщил агентству, что два человека, мужчина и женщина, пострадали в результате взрывов на складах с боеприпасами в Скопинском районе под Рязанью. Отмечалось, что женщину доставили в реанимацию, мужчину еще обследуют.

Возгорание на складах боеприпасов в Рязанской области произошло ранее в среду. По данным источника «Известий», в радиусе 50 км от места ЧП объявили эвакуацию. Часть жителей близлежащего села Шелемишево покинула свои дома. В населенном пункте остались только те, кто категорически отказался выезжать. По последним данным МЧС России, всего из-за пожара эвакуировали более 2,3 тыс. человек.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) заявили, что пожар начался из-за загоревшейся травы. «Интерфакс» со ссылкой на источник в администрации региона отмечает, что, предположительно, человеческий фактор мог стать причиной пожара на складе.

«Или сельхозпал, или нерадивые туристы. Трава сухая, загорелась, распространение огня было молниеносным», — сказал источник.

Для тушения возгорания, в результате которого происходит детонация боеприпасов, привели в готовность самолет-танкер Ил-76. К месту ЧП направили пожарный поезд.

На место возгорания склада направилась комиссия Минобороны России под руководством заместителя главы ведомства Дмитрия Булгакова. Также ожидается прибытие на место ЧП главы МЧС России Евгения Зиничева.

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