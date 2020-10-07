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Из-за вспышки коронавируса в Нью-Йорке закрыли сотни школ

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Из-за вспышки коронавируса в Париже закрылись бары. Также в столице Франции остановили работу спортзалы и бассейны. Меры ограничения власти ввели на две недели. Помимо этого, в стране запретили собираться более 10 человек в общественных местах. Рестораны могут работать с соблюдением строгих санитарных и социальных правил дистанцирования.

В Брюсселе с 8 октября на месяц закрываются кафе и бары. Рестораны останутся открытыми при соблюдении необходимых мер.

В Германии ограничили работу баров, кафе и магазинов. Заведения и супермаркеты Берлина будут закрываться в 23:00. Ограничения пока действуют до 31 октября.

Уроки для школьников в итальянской провинции Кьети решили проводить на берегу моря. Необычные занятия ввели из-за коронавируса. На свежем воздухе уменьшается риск заражения. Также удается сохранять безопасную дистанцию между учащимися.

В Нью-Йорке закрыли сотни государственных и частных школ. В учреждениях были вспышки инфекции COVID-19. Также мэр города предложил временно закрыть некоторые предприятия. Пока ограничения предлагают ввести на 14 дней.

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