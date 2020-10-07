Средства на текущий ремонт жилья предложили выделять из фонда капремонта

В Республике Крым планируют разработать законопроект, позволяющий использовать средства фонда капитального ремонта на текущий ремонт жилья. Об этом заявил зампредседателя комитета Госсовета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Аксенов.

По его словам, на сегодняшний день средства из фонда капремонта нельзя направлять на текущие нужды. Например, если в многоквартирном доме прохудилась крыша, то средства на ее ремонт нужно изыскивать из других источников.

«Подготовим предложение в Госдуму, чтобы разрешили часть денег использовать, чтобы дом не разваливался», — цитирует Аксенова ИА «Крыминформ».

Зампредседателя профильного комитета подчеркнул, что такое изменение необходимо, чтобы не доводить дома до аварийного состояния и соответственно избежать увеличения стоимости планового капремонта.

В начале февраля сообщалось, что минимальный взнос за капитальный ремонт в России вырос на 10,4%, до 8,49 рублей за 1 кв. м за девять месяцев 2019 года.

Ранее в России предложили обязать застройщиков высчитывать и сообщать покупателям «срок годности» жилых домов. Союз потребителей РФ обратился в Минстрой с инициативой создать для отрасли специальный ГОСТ. С письмом ознакомились «Известия». Стандарт установит метод оценки срока, в течение которого прослужит новый многоквартирный дом.