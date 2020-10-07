Прямой эфир

Средства на текущий ремонт жилья предложили выделять из фонда капремонта

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Республике Крым планируют разработать законопроект, позволяющий использовать средства фонда капитального ремонта на текущий ремонт жилья. Об этом заявил зампредседателя комитета Госсовета Крыма по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Валерий Аксенов.

Застройка на века: домам хотят прописать «срок годности»
Это позволит покупателям понять, сколько они смогут жить в здании до момента его сноса

По его словам, на сегодняшний день средства из фонда капремонта нельзя направлять на текущие нужды. Например, если в многоквартирном доме прохудилась крыша, то средства на ее ремонт нужно изыскивать из других источников.

«Подготовим предложение в Госдуму, чтобы разрешили часть денег использовать, чтобы дом не разваливался», — цитирует Аксенова ИА «Крыминформ».

Зампредседателя профильного комитета подчеркнул, что такое изменение необходимо, чтобы не доводить дома до аварийного состояния и соответственно избежать увеличения стоимости планового капремонта.

В начале февраля сообщалось, что минимальный взнос за капитальный ремонт в России вырос на 10,4%, до 8,49 рублей за 1 кв. м за девять месяцев 2019 года.

Ранее в России предложили обязать застройщиков высчитывать и сообщать покупателям «срок годности» жилых домов. Союз потребителей РФ обратился в Минстрой с инициативой создать для отрасли специальный ГОСТ. С письмом ознакомились «Известия». Стандарт установит метод оценки срока, в течение которого прослужит новый многоквартирный дом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020