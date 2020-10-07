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Парламент Турции продлил мандат на проведение операций в Сирии и Ираке

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Турецкий парламент одобрил продление на год полномочий вооруженных сил страны на проведение операций в Сирии и Ираке. Об этом в среду, 7 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на итоги голосования по этому вопросу.

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Таким образом, Турция сохранила законную возможность проводить боевые операции за пределами страны. Кроме этого, мандат позволяет размещать на территории Турции контингенты и военные базы государств, которые оказывают поддержку силам республики.

На севере Ирака расположены базы Рабочей партии Курдистана (запрещенной в стране), против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции. 17 июня турецкие силы начали новую военную операцию против РПК и других группировок.

Что касается Сирии, 3 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что если курдские формирования не покинут север САР, то может начаться новая турецкая операция.

27 сентября министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем заявил, что постоянное присутствие американских и турецких сил в стране представляет собой незаконную оккупацию.

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