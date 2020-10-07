Систему «умных» светофоров начали внедрять в Великом Новгороде

Первые «умные» светофоры заработали в Великом Новгороде. Их установили на перекрестках улиц Великая и Розважа, а также Великая и Козьмодемьянская.

Как пишет ИА FlashNord, предполагается, что видеодетекторы будут следить за транспортными и пешеходными потоками и автоматически распределять их по направлениям. Благодаря этому светофоры будут изменять сигнал в зависимости от ситуации, которая складывается на дороге.

В компании, которая занимается «умными» светофорами, объяснили, что компьютеры будут работать автоматизировано, участие человека здесь не требуется.

Такие устройства уже есть в Туле, Архангельске и Саратове. Эксперимент в Великом Новгороде продлится месяц.