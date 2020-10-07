Остановки для школьников появятся в Калининградской области

В Зеленоградском округе Калининградской области разрабатывается программа строительства остановок для школьников. Так будут называться остановочные павильоны в местах, где школьные автобусы забирают детей, чтобы отвезти их на учебу.

Как отмечает «Калининград.Ru», в поселках этого округа зачастую дети ожидают автобусы в местах, где нет даже укрытия. Так, в поселке Холмогоровка школьный автобус останавливается на перекрестке улиц Южная и Счастливая. Автобусом пользуются 49 детей, но специального павильона здесь нет. Подобная ситуация сложилась в поселках Зеленый Гай, Дубровка, Рыбачий и Колосовка.

Власти округа также планируют провести ревизию освещения на школьных маршрутах. Сами остановочные павильоны будут подсвечивать. Программу реализуют в течение следующего года. Один павильон оценивается в среднем в 350 тыс. рублей.