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Суд Еревана оставил под арестом лидера оппозиции Царукяна

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Апелляционный суд Армении в среду, 7 октября, отклонил ходатайство защиты лидера оппозиционной партии «Процветающая Армения», бизнесмена Гагика Царукяна и оставил его под арестом. Об этом журналистам сообщил его адвокат Ерем Саркисян.

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«Суд отклонил апелляционную жалобу и оставил Царукяна под арестом», — цитирует Саркисяна ТАСС.

14 июня Служба национальной безопасности (СНБ) Армении заявила о раскрытии крупных нарушений, связанных с бизнесом Царукяна. Речь идет о сумме порядка $60 млн. Также спецслужба сообщила, что расследует дело о массовых взятках во время парламентских выборов 2017 года.

Пресс-секретарь лидера «Процветающей Армении» Света Тоноян заявила, что принадлежащие ему компании переданы в доверительное управление и сам он бизнес не ведет. Дело о взятках она назвала сфабрикованным.

16 июня депутаты парламента Армении проголосовали за лишение Царукяна депутатской неприкосновенности, а также разрешили его арест.

25 сентября сообщалось, что Ереванский суд арестовал Царукяна. Тогда он называл решение суда незаконным, а также заявлял, что все, кто причастен к этому, ответят за содеянное перед законом.

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