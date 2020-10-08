Эксперт рассказал о значимости открытия нобелевских лауреатов по химии

Генеральный директор Лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев рассказал в беседе с «Известиями», какое значение для теоретической науки и в прикладной плоскости имеет открытие нобелевских лауреатов по химии 2020 года.

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2020 год стали француженка Эммануэль Шарпантье и американка Дженнифер Дудне. Они открыли технологию редактирования геномов СRISPR/Cas9, с помощью которой можно изменять с высокой точностью ДНК животных, растений и микроорганизмов.

До Шарпантье и Дудне был открыт интересный, но мало практичный процесс изменения генома у бактерий, отмечает Исаев. Авторы же высказали предположение, что этот механизм можно использовать для других биологических видов по изменению необходимых участков ДНК. Технология оказалась настолько проще и дешевле существующих на тот момент, что быстро набрала популярность, подчеркнул генетик.

По его словам, CRISPR уже изменил жизнь биологов и генетиков. Специалисты планируют экспериментировать с этой технологией для борьбы с такими заболеваниями, как рак и ВИЧ. CRISPR способен помочь в лечении лейкемии.

«Вместо того чтобы искать донора костного мозга, можно взять образцы тканей кроветворного органа самого пациента, исправить дефективные стволовые клетки, избавив их от раковой мутации, а затем пересадить обратно. Если злокачественные клетки, оставшиеся в больном организме, уничтожить облучением, исправленные клетки получат возможность размножаться и производить здоровые клетки крови», — сказал Андрей Исаев.

Он добавил, что в будущем новый метод точного редактирования генов может позволить создать совершенного человека. С помощью системы CRISPR-Cas можно внести разрывы так, чтобы убрать из ДНК целый участок. На его место встраивается последовательность, созданная генетиками. Таким образом можно «ремонтировать» мутации, вызывающие тяжелые заболевания.

Эммануэль Шарпантье и Дженнифер Дудне регулярно назывались в числе основных кандидатов на Нобелевскую премию в течение последних 10 лет.

По словам председателя Нобелевского комитета по химии Класа Густавсона, технология редактирования геномов СRISPR/Cas9 не только произвела революцию в фундаментальной науке. Она поспособствует созданию передовых методов лечения.