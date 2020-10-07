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Замминистра обороны России вылетел к месту пожара на складе под Рязанью

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Комиссия Минобороны России под руководством заместителя главы ведомства Дмитрия Булгакова направилась в Рязанскую область на место возгорания склада с боеприпасами. Об этом в среду, 7 октября, сообщила пресс-служба ведомства.

Боевой пал: пожар на складе боеприпасов начался из-за возгорания травы
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В министерстве уточнили, что в состав комиссии вошли специалисты Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны и штаба материально-технического обеспечения Вооруженных сил Российской Федерации.

Возгорание на складах боеприпасов под Рязанью произошло ранее в этот же день. По данным источника «Известий», в радиусе 50 км от места ЧП объявили эвакуацию. Часть жителей близлежащего села Шелемишево покинула свои дома. В населенном пункте остались только те, кто категорически отказался выезжать. Всего из-за пожара эвакуировали более 1,6 тыс. человек.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) считают, что пожар начался из-за загоревшейся травы. По версии районной администрации, причиной мог послужить человеческий фактор. Для тушения огня, в результате которого происходит детонация боеприпасов, был приведен в готовность самолет-танкер Ил-76. К месту возгорания направили пожарный поезд.

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