Особый противопожарный режим отменили в Башкирии

В Башкирии отменили особый противопожарный режим, действующий на территории республики с 18 июня. Соответствующее распоряжение утвердило правительство в связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, с 20 апреля по 7 октября зафиксировано 129 лесных пожаров. Из них 60 возникли из-за грозы и других природных факторов, 56 — в результате неосторожного обращения с огнем, 11 перешли с земель иных категорий и два — от техногенного объекта. Общая площадь, пройденная огнем, составила почти 2,23 тыс. га, пишет «МедиаКорСеть».

Противопожарный режим был введен в Башкирии 18 июня. В этот период власти могли привлекать население для локализации возгораний, также действовал запрет на посещение лесов.

Ранее сообщалось, что в Московской области из-за риска возникновения пожаров ввели ограничение на посещение лесов. Оно будет действовать с 6 по 12 октября. На лесной территории региона установлен высокий (четвертый) класс пожарной опасности.