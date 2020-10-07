Прямой эфир

Особый противопожарный режим отменили в Башкирии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Башкирии отменили особый противопожарный режим, действующий на территории республики с 18 июня. Соответствующее распоряжение утвердило правительство в связи со стабилизацией обстановки с лесными пожарами.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, с 20 апреля по 7 октября зафиксировано 129 лесных пожаров. Из них 60 возникли из-за грозы и других природных факторов, 56 — в результате неосторожного обращения с огнем, 11 перешли с земель иных категорий и два — от техногенного объекта. Общая площадь, пройденная огнем, составила почти 2,23 тыс. га, пишет «МедиаКорСеть».

Противопожарный режим был введен в Башкирии 18 июня. В этот период власти могли привлекать население для локализации возгораний, также действовал запрет на посещение лесов.

Ранее сообщалось, что в Московской области из-за риска возникновения пожаров ввели ограничение на посещение лесов. Оно будет действовать с 6 по 12 октября. На лесной территории региона установлен высокий (четвертый) класс пожарной опасности.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020