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Макрон поздравил Шарпантье с присуждением Нобелевской премии по химии

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Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил французского химика Эммануэль Шарпантье с присуждением Нобелевской премии, отметив важность ее работы. Соответствующее поздравление французский лидер опубликовал на своей странице в Twitter в среду, 7 октября.

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«Очень рад видеть, что Эммануэль Шарпантье удостоена Нобелевской премии по химии. Ее «молекулярные ножницы» имеют широкий спектр применения в медицине. У Франции есть таланты в сфере фундаментальных исследований, но важно уметь сохранить их и помочь их процветанию», — говорится в сообщении.

Премьер-министр Франции Жан Кастекс также поздравил ученую. «Искренние и теплые поздравления Эммануэль Шарпантье», — написал он в своем Twitter.

Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2020 год стали Шарпантье и американка Дженнифер Дудне. Они открыли технологию редактирования геномов СRISPR/Cas9, с помощью которого можно изменять с высокой точностью ДНК животных, растений и микроорганизмов.

По словам председателя Нобелевского комитета по химии Класа Густавсона, благодаря открытию уже удалось получить «инновационный урожай», также станет возможным создать «передовые методы лечения».

Шарпантье и Дудне регулярно назывались в числе основных кандидатов на Нобелевскую премию в течение последних десяти лет.

Накануне Рейнхард Генцель, Роджер Пенроуз и Андреа Гез стали лауреатами Нобелевской премии по физике-2020 за работы в области исследования черных дыр.

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