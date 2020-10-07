Зоопарк в Казани достроят за 0,5 млрд рублей

Зоопарк «Река Замбези» достроят за 479,8 млн рублей. Тендер на проведение строительно-монтажных работ на территории зверинца опубликовало Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана.

Работы должны начать 10 ноября 2020 года, а завершить до 31 марта 2021 года. Ремонт проведут в вольерах для слона, жирафа, сипа, шимпанзе, льва, бегемота и других животных. Там также проложат дополнительные системы отопления, канализации, освещения, вентиляции и водовода. В зоопарке должны появиться видеонаблюдение и защита от молний.

Как уточняет Inkazan.ru, строить новый зоопарк начали еще в 2015 году. Ожидалось, что работы завершатся за год, но темпы замедлились. Дату сдачи объекта переносили, а открытие в тестовом режиме произошло лишь в декабре 2019 года.

В апреле в зоопарке произошел пожар, а в мае администрация пожаловалась на огромные убытки, причиной которых стала в том числе и пандемия коронавируса.