ФСБ задержала подозреваемого в подготовке теракта в Ставрополе

Задержан подозреваемый, который, по версии следствия, готовил теракт в отношении представителей судебной власти в Ставрополе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ в среду, 7 октября.

По данным собеседника агентства, задержанным является мужчина 23 лет.

«Его не нейтрализовали, взяли живым. Он планировал совершение теракта в отношении представителей судебной власти на территории Ставрополя», — сказали в УФСБ.

Как отмечает «ГТРК Ставрополье», мужчина намеревался взорвать в Ставрополе Дом правосудия и прокуратуру. Он является сторонником запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) и уроженцем Ставропольского края.

Телеканал отмечает, что, согласно материалам дела, подозреваемый долгое время наблюдал за зданиями суда и прокуратуры из съемной квартиры и «что-то фиксировал в телефоне». В этот момент за ним уже начали следить спецслубжы.

«На следующий день подозреваемый отправился по магазинам — за покупками. Судя по ассортименту, молодой человек намеревался сам соорудить взрывное устройство и начинить его гвоздями», — говорится в сообщении. После он отправился к зданию суда, где его и задержали сотрудники ФСБ, изъяв у него средства связи.

Ранее, 22 сентября, зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на совещании о мерах по повышению эффективности обеспечения транспортной безопасности заявил, что в 2019 году российские спецслужбы предотвратили 34 теракта на транспорте.

Он отметил, что с 2018 года транспорт «удалось полностью оградить от действий террористов».

Медведев привел данные Национального антитеррористического комитета (НАК), согласно которым, кроме 34 предотвращенных терактов в прошлом году было нейтрализовано и задержано около 1 тыс. террористов и их пособников.

Он добавил, что в 2020 году зафиксировали 24 незаконных вмешательства в работу объектов транспорта и 517 угроз такого рода вмешательства. По словам зампреда Совбеза, это гораздо меньше, чем в 2019 году, чего удалось добиться благодаря вниманию властей к вопросам транспортной безопасности.

Медведев предложил привлекать сотрудников частных охранных предприятий к защите транспортной инфраструктуры.