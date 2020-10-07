Карантин из-за зараженного барсука ввели в одном из сел Удмуртии

В Удмуртии в селе Сюрсовай Шарканского района введен карантин по трихинеллезу. Его нашли в туше барсука. Карантинные мероприятия начали действовать в МО «Сюрсовайское».

Как пишет ИА «Сусанин» со ссылкой на главное управление ветеринарии по республике, запрещено вывозить за пределы населенного пункта восприимчивых животных, за исключение тех животных, которых отправили на убой, действует запрет и на проведение ярмарок, выставок и других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных.

Специалисты ведомства напомнили, что трихинеллез — это заболевание общее для человека и животных. Его опасность в том, что он не имеет клинических признаков у зараженных животных, а установить наличие личинки в мясе можно только под микроскопом.

В Удмуртии в этом году уже фиксировались два случая трихинеллеза у животных. Это были медведи, убитые в Ярском и Кезском районах.