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Паводок на реке Амур подошел к Богородскому в Хабаровском крае

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Уровень воды в реке Амур в районе села Богородское в Хабаровском крае достиг критической отметки. Специалисты предупреждают о дальнейшем подъеме воды возле населенного пункта.

По данным комитета правительства региона по гражданской защите, паводок уже миновал Комсомольск-на-Амуре и движется вниз по реке. На текущий момент возле Богородского уровень воды составляет 501 см, что выше критической отметки. В ближайшие дни вода поднимется до отметок 510–530 см. Об этом сообщает ИА AmurMedia.

В Комсомольске-на-Амуре власти сохраняют режим максимальной готовности. Следующими местами, где вероятны подтопления, станут Ульчский и Николаевский районы. Вниз по Амуру подъем воды в сутки составляет 3–10 см. К концу недели опасные явления возможны около села Тахта.

В зоне паводка в Хабаровском крае остаются 53 населенных пункта. В регионе подтоплено 70 участков дорог, 188 приусадебных участков, а также порядка 1,8 тыс. дач.

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