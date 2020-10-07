Лейкоз крупного рогатого скота выявили в Уссурийске

Специалисты Приморской межобластной ветеринарной лаборатории подтвердили заболевание крупного рогатого скота лейкозом в одном из подворий в Уссурийске. На территории ввели ограничительные мероприятия.

Случаи заболевания выявлены в селе Борисовка. По данным ветеринаров, лейкоз скота является вирусным заболеванием, которое характеризуется образованием опухолей. Передача заболевания происходит через кровь или молоко. Заразившись однажды, животное остается инфицированным пожизненно.

В связи с выявлением лейкоза местным жителям рекомендуют приобретать молочную и мясную продукцию только при наличии у продавца ветеринарных сопроводительных документов. Об этом пишет ИА UssurMedia.

Ранее сообщалось, что в Воронежской области выявили очаг заболевания африканской чумой свиней. На предприятии ввели карантин.