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Более 500 кг овощей и фруктов из Белоруссии не пустили в Петербург

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На границе Санкт-Петербурга с Псковской областью сотрудники Россельхознадзора задержали крупную партию фруктов и овощей, которую привезли из Белоруссии. Автомобиль перевозил 100 кг свежих яблок и 425 кг картофеля.

Инспекторам, работающим на фитосанитарном контрольном пункте «Лобок» в Псковской области, не понравилось отсутствие фитосанитарных сертификатов, которые подтверждали бы карантинное состояние и происхождение овощей и фруктов.

В связи с тем что ввозить в страну потенциально небезопасную подкарантинную продукцию запрещено, был оформлен акт о возврате товаров в ту страну, откуда они прибыли. По факту нарушения возбуждено административное дело, сообщает телеканал «78».

В августе сообщалось, что инспекторы Россельхознадзора нашли на одном из рынков в Петербурге запрещенные к ввозу и продаже европейские продукты — более 44 кг сыра. Всю партию сожгли.

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