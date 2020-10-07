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Координационный совет выдвинул оппозиционера на пост премьера Киргизии

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Новый координационный совет по управлению Киргизией выдвинул оппозиционера Тилека Токтогазиева на должность премьер-министра республики. Об этом в среду, 7 октября, сообщил корреспондент «РИА Новости».

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Сам Токтогазиев, в свою очередь, заявил, что выступает за люстрацию кадров. Он подчеркнул, что действующий парламент страны должен возложить все функции власти на координационный совет, а после этого ― самораспуститься.

Кроме того, Токтогазиев пообещал провести новые честные выборы в законодательное собрание Киргизии.

При этом Садыр Жапаров, назначенный врио главы кабмина, подчеркнул, что является единственным легитимным премьер-министр страны.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. На следующий день несогласные с результатами голосования представители политических партий, которые не смогли набрать минимального количества голосов, вывели на улицы своих сторонников.

Митингующие захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из заключения некоторых политиков.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее в стране попыткой захвата власти, но отказался от введения режима чрезвычайного положения, чтобы не провоцировать новый конфликт.

Накануне премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку. Жапаров, освобожденный из тюрьмы в ходе митингов, был назначен врио главы правительства республики. В тот же день ЦИК признала результаты выборов в парламент недействительными.

Позднее лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

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