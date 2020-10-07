Тестирование электронной системы для аграриев стартует в Башкирии

В Башкирии на этой неделе стартует тестирование личных кабинетов сельхозпроизводителей. Об этом вице-премьер — министр сельского хозяйства республики Ильшат Фазрахманов заявил на заседании президиума правительства.

Система будет интегрирована с информационно-аналитической системой Центра управления регионом (ЦУР). Сведения о посевной, уборке урожая, производстве молока и мяса будут оперативно выноситься на информационные панели в ЦУР, пишет ИА «Башинформ».

По словам Фазрахманова, разработка системы стартовала еще в 2018 году. В сентябре 2019-го был запущен в работу модуль мониторинга оперативных данных системы.

Отмечается, что электронная система сократит движение документов на бумажных носителях. Таким образом аграрии смогут быстрее оформлять субсидии.

В сентябре сообщалось, что на развитие сельского хозяйства в Башкирии в течение пяти лет направят 52,7 млрд рублей. Программа предполагает семь подпрограмм, которые направлены на модернизацию производства, развитие мелиорации земель, коневодства, поддержку малых форм хозяйствования и развитие сельской кооперации.