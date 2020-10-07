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Водитель легковушки погиб в ДТП с грузовиком в Энгельсе

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В Энгельсе (Саратовская область) при столкновении отечественной легковушки и грузовика погиб мужчина. Об этом сообщает ОГУ «Служба спасения Саратовской области».

Авария произошла в ночь с 6 на 7 октября возле дома № 1 по улице Краснознаменная. По предварительной информации ГИБДД региона, 46-летний водитель грузовика Shacman выехал на встречку, где врезался в ВАЗ-2112 под управлением 34-летнего мужчины, пишет ИА «Взгляд-инфо».

В результате столкновения водитель легковушки получил различные травмы. Он скончался в карете скорой помощи.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вечером 6 октября в городе Кулебаки Нижегородской области столкнулись ВАЗ-2210 и мотоцикл, которым управлял 12-летний мальчик. Подросток погиб.

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