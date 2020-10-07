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Ученые сообщили о распространении нового штамма скарлатины

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Вспышки скарлатины в Великобритании и Австралии вызваны новым штаммом стрептококка группы А. Результаты исследования специалистов опубликованы в журнале Nature Communications.

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Отмечается, что эта инфекция до середины XX века была главной причиной смерти среди детей в мире. С появлением антибиотиков около 80 лет назад она была ликвидирована, но в 2014-м медики зафиксировали новую вспышку инфекции в Великобритании, а теперь — и в Австралии. В целом заболеваемость выросла в пять раз и составила на сегодняшний день 600 тыс. случаев.

Австралийские биологи вместе с коллегами из Великобритании, США, Канады и Китая в ходе генетического исследования выяснили, как патогену, считавшемуся побежденным, удалось возродиться.

Микроб, попадая в детский организм, выделяет токсичные соединения, называемые суперантигенами. В ходе научной работы изучались гены нового стрептококка группы А из Северо-Восточной Азии и множество его суперантигенов.

Среди них был обнаружен неизвестный ранее гомологичный суперантиген, который, по мнению авторов, и дает микробам более эффективный способ проникновения.

Причиной распространения нового штамма биологи видят в независимой настройке генов, известной как горизонтальный перенос. Как объясняют специалисты, ген, развившийся в микробе, попадает в его собственный вирус, называемый фагом, где уже отредактированная ДНК создает своего рода клон оригинала. Это дает возможность патогену быстро проникать в ткани хозяина, избегая атаки антибиотиков.

Для проверки доводов ученые использовали технику геномного редактирования и отключили кодирование определенных генов. В результате штаммы утратили способность заражать лабораторных животных, которых использовали в экспериментах для оценки способности бактерий проникать в здоровый организм и заражать его.

По мнению ученых, новый штамм стрептококка группы А — более опасен, чем его побежденный родственник. В условиях ограничений из-за коронавируса он вряд ли вызовет эпидемию, отметил руководитель исследования, биолога Марк Уокер. Однако по завершении социального дистанцирования скарлатина вернется, допустил специалист.

Исследователи полагают, что в борьбе с новым штаммом инфекции поможет вакцина.

Как сообщалось ранее, чтобы не допустить тяжелого развития COVID-19, заболевшим необходимо следить за уровнем насыщения крови кислородом, рассказала заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман.

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