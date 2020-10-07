В МИДе выразили надежду на обеспечение безопасности россиян в Киргизии

Москва рассчитывает, что безопасность россиян и охрана российских представительств в Киргизии будет обеспечена в полном объеме. Об этом говорится в сообщении департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте ведомства в среду, 7 октября.

«Рассчитываем, что безопасность граждан РФ, находящихся на территории Киргизской Республики, а также охрана российских официальных представительств, организаций, компаний и их имущества будет обеспечена в полном объеме», — отмечается в публикации.

В ведомстве призывали все политические силы Киргизии действовать в «правовом поле, в рамках конституции и национального законодательства», а также выразили надежду на скорейшее урегулирование кризисной ситуации в республике путем переговоров и без применения силы.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил, что протесты после парламентских выборов в Киргизии не могут не вызывать беспокойства, но в Москве надеются на мирное разрешение конфликта.

Происходящие в Киргизии пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал внутренним делом республики. Комментируя освобождение из-под стражи ряда киргизских политиков, в том числе экс-президента страны Алмазбека Атамбаева и бывшего премьер-министра Сапара Исакова, в Кремле отметили, что это было решение граждан республики, и Россия не собирается в это вмешиваться.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы. На следующий день несогласные с результатами голосования представители политических партий, которые не смогли набрать минимального количества голосов, вывели на улицы своих сторонников.

Митингующие захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из заключения некоторых политиков.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее в стране попыткой захвата власти, но отказался от введения режима чрезвычайного положения, чтобы не провоцировать новый конфликт.

Накануне премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку. Садыр Жапаров, освобожденный из тюрьмы в ходе митингов, был назначен врио главы правительства республики. В тот же день ЦИК признала результаты выборов в парламент недействительными.

Позднее лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационный советы.