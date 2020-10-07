В ЕК прокомментировали решение Польши оштрафовать «Газпром»

В Еврокомиссии ничего не знают об антимонопольном расследовании Польши по газопроводу «Северный поток – 2», а назначенный штраф в 10% оборота «Газпрома» ― «это много». Об этом в среду, 7 октября, заявила исполнительный вице-президент ЕК Маргарет Вестагер.

«Дело новое для меня. У нас не было тесного сотрудничества с польскими национальными властями по вопросам конкуренции. Я не знаю этого дела в деталях», ― сказала она в ходе пресс-конференции.

Также Вестагер подчеркнула, что обычно штрафы Еврокомиссии составляют примерно 4–6% от глобального оборота компании, но такие большие, как тот, что назначила Польша, бывали крайне редко в прошлом, передает RT.

О том, что польский регулятор UOKiK оштрафовал пятерых партнеров российской компании «Газпром» за строительство газопровода «Северный поток – 2» на сумму около $60 млн, стало известно ранее в этот же день. Речь идет о компаниях Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Причиной стало отсутствие разрешения на работы. Согласно постановлению регулятора, эти компании обязаны в течение месяца разорвать договоры на финансирование строительства газопровода. Сам «Газпром» также оштрафован на $7,6 млрд.

В российском холдинге в свою очередь заявили о намерении обжаловать такое решение польского регулятора, подчеркнув, что «Газпром» не нарушал антимонопольного законодательства Польши.

Газопровод строится от РФ до Германии по дну Балтийского моря. В настоящее время осталось проложить около 160 км труб. Однако из-за американских санкций строительство временно приостановлено. В последнее время в ЕС и США звучат призывы США отказаться от проекта из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.

При этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение по «Северному потоку – 2» в ситуации вокруг российского блогера и оппозиционера Алексея Навального будет не германским, а общеевропейским.

В свою очередь пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер предложил ФРГ польский газопровод Baltic Pipe, как альтернативу «Северного потока – 2» в случае остановки реализации проекта. Мюллер добавил, что СП-2 якобы противоречит идее европейской солидарности и энергетической безопасности. Он подчеркнул, что Польша выступает за однозначную солидарность европейских стран в этом вопросе.

Несмотря на такие заявлении и предложения, 1 октября стало известно, что Дания разрешила эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» на своем континентальном шельфе.