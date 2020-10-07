Проверки фитнес-клубов и бассейнов начались в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону создали рабочую группу, которая займется проверкой учреждений физкультуры и спорта. Специалисты будут проводить мониторинг открытых и закрытых спортивных объектов, физкультурно-оздоровительных комплексов и бассейнов. Проверку проведут и в фитнес-центрах.

Как пишет RostovGazeta, рабочая группа была сформирована по указу замглавы городской администрации Александра Новицкого. Необходимость в этом возникла из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В случае обнаружения нарушений будут составляться административные акты и передаваться в Роспотребнадзор.

В конце сентября в Ростове-на-Дону ввели ограничительные меры из-за коронавируса. Так, начал действовать запрет на проведение массовых мероприятий и соревнований на уровне районов и городов. Чемпионат России по футболу это не затронуло.