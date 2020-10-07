Opel анонсировал выпуск обновленного Crossland

Первые кроссоверы Opel Crossland появятся в шоурумах дилерских центров Европы в начале 2021 года. При этом предзаказа на них можно будет сделать уже в ближайшее время. Об этом говорится в пресс-релизе немецкого автопроизводителя, оказавшегося в распоряжении «Известий» в среду, 7 октября.

Мини-внедорожник получил четыре вида комплектации с 1,2 литровым бензиновым движком и максимальной мощностью 130 л/с. Также он будет выпускаться с 1,5 литровым дизельным двигателем и максимальной мощностью 120 л/с.

Кроссовер, оснащен усовершенствованными ходовой частью, которая в сочетании с новым промежуточным валом рулевой колонки обеспечивает оптимальный баланс комфорта и маневренности, а для более прочного сцепления с дорогой автомобиль оснащен адаптивной системой контроля тяги IntelliGrip с пятью различными режимами работы.

Несмотря на свои компактные размеры, кроссовер благодаря разработкам инженеров оказался весьма вместительным. Если полностью сложить задние сиденья, то вместимость багажного отделения можно увеличить от 410 до 1255 литров, а если просто сдвинуть задние сиденья в продольном положении, то багажник расширяется до рекордных в классе 520 литров.

Помимо безопасности и устойчивости при управлении кроссовером его водителю доступен широкий ряд информационно-развлекательных систем. Так, мультимедиа автомобиля при желании дополняется развлекательной системой Multimedia Navi Pro, обрамленную в цветной сенсорный экран с диагональю 8 дюймов. При этом обе мультимедиа-системы поддерживают Apple CarPlay и Android Auto.

«Кроме того, в качестве опции для нового Crossland предлагается сервис OpelConnect . Навигационная система LIVE с функцией информирования о дорожной ситуации и ценах на топливо в реальном времени, а также прямой доступ к службе помощи на дорогах и функция экстренного вызова обеспечивают дополнительный комфорт и спокойствие в каждой поездке», — заявили в пресс-службе компании.

Дизайнеры кроссовера до мелочей продумали его стильный внешний вид, совместив его с трендовым функционалом. Так. например, они смогли соединить фирменный элемент OpelVizor, объединяющий в единое целое решетку радиатора и фары, с адаптивными полностью светодиодными фарами. Они обладают поворотным светом, системой автоматического управления дальним светом и автоматическим корректором, что гарантирует полную видимость в темное время суток.

Ранее в этот же день стало известно, что на калининградском заводе «Автотор» с 6 октября в режиме полного цикла началось производство автомобилей Hyundai Sonata. Теперь цикл производства включает в себя этапы сварки и окраски кузова.