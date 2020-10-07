Лучшие билингвальные детсады Татарстана получат по 0,5 млн рублей

В Татарстане будут выбраны 10 лучших детских садов, в которых дошкольники получают билингвальное образование. Им положены гранты в размере 500 тыс. рублей. Это произойдет в рамках конкурса «Лучший билингвальный детский сад».

Эксперты должны посетить 25 дошкольных образовательных учреждений, которые прошли первый этап отбора. Они будут оценивать системность подходов в билингвальном образовании, разнообразие и оригинальность форм работы по этому направлению, методики и технологии обучения детей языкам, отмечает ИА «Татар-информ».

В середине сентября сообщалось, что в Татарстане утвердили программу по сохранению, изучению и развитию языков. Она будет действовать с 2023 по 2030 год. На ее реализацию будет направлено порядка 1 млрд рублей.