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Уровень воды в озере Ханка в Приморье превысил исторический максимум

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Специалисты Примгидромета сообщили о рекордном уровне воды в озере Ханка в Приморском крае. Основной причиной изобилия воды в озере стало прохождение трех тайфунов за короткое время.

Замеры проводились возле сел Астраханка и Турий Рог. По данным на 6 октября, уровень воды составил 460 см на одной точке, что на 159 см выше многолетних значений, и 454 см во второй точке. Об этом сообщает Vostokmedia.

4 октября был зафиксирован максимальный уровень воды в озере Ханка, он составил 476 см. Таких показателей не было за всю историю наблюдений с 1936 года.

Прежний рекорд был установлен в 2016 году, тогда уровень воды был на 12–17 см ниже текущего показателя.

Специалисты отметили, что на изменение уровня воды повлияли тайфуны, которые прошли практически по одной траектории.

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