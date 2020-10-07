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Песков напомнил о невмешательстве России в ситуацию в Киргизии

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Происходящие в Киргизии события являются внутренним делом страны, и Россия не вмешивается в эти политические процессы. Об этом в среду, 7 октября, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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Так он прокомментировал освобождение из-под стражи ряда политиков государства, в том числе бывшего президента Алмазбека Атамбаева и бывшего премьер-министра страны Сапара Исакова.

«Это было решение самих киргизов, и мы, так же как и в случае с Белоруссией, никоим образом не хотим вмешиваться в эти внутрикиргизские процессы», — подчеркнул он. По словам Пескова, Россия продолжит сотрудничество и с Белоруссией и Киргизией, так как оно необходимо народам этих государств.

4 октября в Киргизии прошли парламентские выборы. На следующий день несогласные с результатами голосования представители политических партий, которые не смогли набрать минимального количества голосов, вывели на улицы своих сторонников.

Протестующие захватили здания мэрии Бишкека, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны. Из заключения освободили бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

Позднее ЦИК признала результаты голосования недействительными. Лидерами оппозиционных партий были созданы два координационных совета.

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