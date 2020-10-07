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В Кремле описали отношения с Польшей после введения ею штрафов для партнеров «СП-2»

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 7 октября, заявил, что российско-польские отношения нельзя назвать процветающими. Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, как решение Польши ввести штрафы для партнеров «Северного потока – 2» отразится на отношениях Москвы и Варшавы.

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«Вряд ли можно назвать, к сожалению, российско-польские отношения процветающими, — подчеркнул он. — В целом отношения находятся не на должном уровне. К сожалению, к нашему сожалению».

О том, что польский регулятор UOKiK оштрафовал пятерых партнеров российской компании «Газпром» за строительство газопровода «Северный поток – 2» на сумму около $60 млн, стало известно ранее в этот же день. Речь идет о компаниях Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

Причиной стало отсутствие разрешения на работы. Согласно постановлению регулятора, эти компании обязаны в течение месяца разорвать договоры на финансирование строительства газопровода.

Сам «Газпром» также оштрафован на $7,6 млрд.

В российском холдинге в свою очередь заявили о намерении обжаловать такое решение польского регулятора, подчеркнув, что «Газпром» не нарушал антимонопольного законодательства Польши.

Свое несогласие с решением UOKiK выразила и англо-голландская компания Shell, которая является одним из европейских партнеров «Газпрома» по строительству «Северного потока – 2».

На фоне штрафа за участие в проекте по строительству газопровода акции «Газпрома» начали снижаться. По словам доктора экономических наук Андрея Колганова, это не скажется на курсе рубля.

«Акции «Газпрома» ходят то вверх, то вниз в зависимости от различного рода событий на рынках. Говорить, что это непосредственно связано со страхованием «Северного потока – 2», я бы не стал. Непосредственно курс акций «Газпрома» на положение рубля не влияет. Связывать эти две величины, мне кажется, неправильно», — сказал он «5 каналу».

Газопровод строится от РФ до Германии по дну Балтийского моря. В настоящее время осталось проложить около 160 км труб. Однако из-за американских санкций строительство временно приостановлено. В последнее время в ЕС и США звучат призывы США отказаться от проекта из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.

При этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что решение по «Северному потоку – 2» в ситуации вокруг российского блогера и оппозиционера Алексея Навального будет не германским, а общеевропейским.

В свою очередь пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер предложил ФРГ польский газопровод Baltic Pipe как альтернативу «Северному потоку – 2» в случае остановки реализации проекта. Мюллер добавил, что «СП-2» якобы противоречит идее европейской солидарности и энергетической безопасности. Он подчеркнул, что Польша выступает за однозначную солидарность европейских стран в этом вопросе.

Несмотря на такие заявлении и предложения, 1 октября стало известно, что Дания разрешила эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» на своем континентальном шельфе.

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