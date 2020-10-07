Центр культурного развития строят по нацпроекту в Ишиме

Губернатор Тюменской области Александр Моор проведет проверку строительства по региональным и национальным проектам. В Ишиме возводят Центр культурного развития с концертным залом. Работы выполняются по региональной программе «Культурная среда» в рамках нацпроекта «Культура».

«Александр Моор также посетит и оценит благоустройство бульвара Белоусова. Проект по изменению городского пространства выиграл Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды РФ в прошлом году», — отметили в оперштабе. Ранее директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер посетила строящийся Дом культуры, напоминает портал «Наш город».

В Ишиме создали первую в регионе модельную библиотеку. Церемония открытия состоялась 28 сентября. Из федерального бюджета на переоснащение выделили 10 млн рублей, также финансовая помощь была направлена депутатами облдумы. Библиотечный фонд удалось пополнить на 6,5 тыс. экземпляров книг и периодических изданий. В обновленном пространстве создали детскую лаунж-зону, зону коворкинга, место для лекций, арт-зону для подростков и молодежи.