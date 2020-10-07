В Кремле выразили обеспокоенность присутствием боевиков в Карабахе

Нахождение боевиков в зоне карабахского конфликта ― повод для глубокой обеспокоенности российских властей. Об этом в среду, 7 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Речь идет о ближних подступах к России, нахождение боевиков в зоне горячего конфликта представляет большую опасность, является поводом для глубокой обеспокоенности для Российской Федерации», ― сказал он.

Также Песков прокомментировал вопрос о возможности оправки российских военных в Карабах. Он напомнил, что Россия как страна – член Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) имеет обязательства перед Арменией и в случае вторжения в республику направит на помощь свои войска. Однако, по словам представителя Кремля, эти обязательства не распространяются на Нагорный Карабах.

Накануне президент Сирии Башар Асад назвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана главным инициатором нового витка конфликта в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). По его словам, Анкара поддерживает террористов в Ливии, использует боевиков из Сирии и других стран.

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин сообщил, что боевики из террористических организаций устремились в зону конфликта в Нагорном Карабахе.

Очередное обострение конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать Азербайджану любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.