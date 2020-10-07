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Более 20 тыс. бутылок контрафактного алкоголя изъяли в Якутии

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Крупную партию алкоголя обнаружили правоохранительные органы на территории Якутска. Оперативники изъяли более 20 тыс. бутылок контрафактной водки.

По данным полиции, фальсифицированную продукцию хранили в металлических контейнерах с целью дальнейшего сбыта. На складе обнаружили бутылки различных марок без специальной маркировки. Об этом сообщает ИА SakhaNews. По предварительной оценке, стоимость изъятой продукции составляет около 7,5 млн рублей.

При попытке продажи фальсифицированной продукции оперативники задержали одного из подозреваемых. В рамках уголовного дела будут проведены необходимые экспертизы продукции.

Ранее сообщалось, что в Липецке изъяли более 1,3 тыс. бутылок контрафактного алкоголя. Торговлю немаркированным спиртным организовали супруги.

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