Экс-полицейских в Омске будут судить за получение взятки

В Омске двух экс-полицейских будут судить за взятку в размере 1,5 млн рублей. По версии следователей, сотрудники УЭБиПК УМВД получили деньги от свидетельницы, проходившей по делу о мошенничестве. Занимаясь расследованием, они записали ее телефонный разговор, который мог обернуться уголовным наказанием.

Оперативники предложили ей за деньги не проводить дальнейшее расследование. Их задержали сотрудники УФСБ по региону, сообщает ИА «ОМСКРЕГИОН». «Сотрудники полиции были уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Вину в совершении преступления они не признали», — пояснили в омской прокуратуре.

В сентябре два бывших сотрудника полиции в Москве были приговорены к тюремным срокам за получение взятки в 400 тыс. рублей. В сентябре 2019 года оперуполномоченные ОВД по ЮВАО Игорь Соломенцев и Александр Ценев убедили потерпевшего по делу о хищении крупной суммы денег заплатить им 400 тыс. рублей за проведение процессуальной проверки. При этом проверка входила в их служебные обязанности. Полицейских задержали при передаче денег.