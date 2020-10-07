Песков заявил о доверии Кремля статистике по COVID-19 из регионов

В Кремле доверяют статистике по новым случаям коронавируса в российских регионах. Об этом в среду, 7 октября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, не доверять получаемой информации нет поводов. Сбор данных также хорошо отлажен в правительственном штабе, напомнил представитель Кремля.

«Что касается случаев, которые были названы вами, опубликуйте конкретные случаи, это станет поводом для разбирательств», — ответил Песков журналисту, отметившему, что в регионах якобы не проводят тесты, чтобы не портить статистику.

В случае публикации конкретных случаев в Кремле обязательно с ними ознакомятся, пообещал Песков.

В России, как и других странах мира, наблюдается сезонный рост заболеваемости коронавирусом. Большинство случаев выявляются в Москве. 5 октября мэр российской столицы Сергей Собянин объявил об открытии в столице двух резервных госпиталей для пациентов с коронавирусом.

Всего по состоянию на 7 октября в России выявлен 1 248 619 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период распространения инфекции скончались 21 865 пациентов, вылечились 995 275.