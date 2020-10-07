Движение прогулочных теплоходов завершается в Благовещенске

Сезон речных прогулок завершится в Благовещенске до 11 октября. Экскурсии проходят при достаточном количестве пассажиров на борту.

По данным Судоходной компании, теплоход «Москва-82» совершает три рейса с понедельника по пятницу ежедневно, два из них — до международного моста. В выходные дни проводится четыре рейса. При этом пассажиров предупреждают, что на расписании могут сказаться погодные условия и технические причины. Кроме того, рейсы проводятся при наличии не менее 20 желающих отправиться на обзорную экскурсию и не менее 30 человек — на рейс до моста через реку Амур. Об этом пишет Амурская служба новостей.

Компания отметила, что сезон речных прогулок завершится 11 октября.

В 2020 году теплоходы начали курсировать по Амуру только с 1 августа из-за пандемии коронавируса. Экскурсии к международному мосту возобновились 20 августа.