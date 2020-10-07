Сроки строительства спортивного манежа в Нижнем Тагиле перенесли

В Нижнем Тагиле многофункциональный легкоатлетический манеж построят лишь в 2023 году. Об этом говорится в постановлении городской администрации.

В документе указано, что компания, которая будет строить комплекс, получит 2,1 млрд рублей на эти цели лишь через три года. Подрядчик должен разработать документацию на основании проекта, получившего положительное заключение Госэкспертизы. Также он обязан провести строительные работы в соответствии с требованиями технических регламентов и проектной документации.

Как уточняет «ТагилСити.Ру», этот спортивный объект поручил построить президент России Владимир Путин во время своего посещения города в 2018 году. К строительству планировалось приступить в 2022 году.

В июне региональное правительство, руководство Нижнего Тагила и представители ЕВРАЗа подписали соглашение об оплате налога на прибыль в областной бюджет, но с условием, что часть средств пойдет на развитие городов, где есть предприятия ЕВРАЗа.

Региональные власти средства на строительство легкоатлетического манежа не выделили, поэтому было решено перенести реализацию проекта на более поздний срок.