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Вакцина против гриппа для взрослых временно закончилась в Хабаровске

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В Хабаровске закончилась вакцина против гриппа для взрослого населения. Следующая партия препарата поступит в регион через несколько дней.

По данным управления по физической культуре, спорту и здравоохранению, в Хабаровск поступит около 119 тыс. доз вакцины, после чего взрослые пациенты смогут поставить прививки. Вакцинация детей продолжается в прежнем режиме.

В управлении отметили, что некоторых запас вакцины для взрослых имеется в частных клиниках, однако услуги для пациентов будут платными. Об этом пишет ИА «Хабаровский край сегодня».

По данным за 7 октября, в Хабаровске ОРВИ заболели более 4,5 тыс. человек. Случаи гриппа пока не выявлены.

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