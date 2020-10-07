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Синоптики пообещали москвичам теплые выходные

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Предстоящие выходные в Москве пройдут без существенных осадков, дневная температура воздуха может подняться до +15 градусов. Об этом в среду, 7 октября, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

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При этом, по ее словам, до конца недели местами могут пройти небольшие кратковременные дожди как днем, так и ночью.

«Погода [на выходных] будет довольно однородная: на фоне повышенного атмосферного давления существенных осадков не ожидается, минимальная температура в Москве будет в пределах 5–10 градусов, а дневная температура в Москве — около 15 градусов, по региону — от 12 до 17 градусов», — цитирует ее «РИА Новости».

По словам Поздняковой, среднесуточная температура воздуха в столице остается выше климатической нормы на пять-шесть градусов.

Ранее, 1 октября, метеоролог сообщила, что в Москве временный снежный покров может образоваться уже в последних числах месяца.

5 октября главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что сентябрь 2020 года стал самым теплым в России за 130 лет истории метеонаблюдений.

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