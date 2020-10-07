На 80-м году жизни скончался оперный певец Владислав Пьявко

Российский оперный певец, народный артист СССР Владислав Пьявко умер в возрасте 79 лет. Об этом говорится в среду, 7 октября, на странице певца в социальной сети Facebook.

Артист умер накануне, 6 октября. «О месте и времени прощания будет сообщено дополнительно», — говорится в сообщении.

Пьявко — знаменитый тенор, народный артист СССР. Солист Большого театра с 1966 по1989 год, выступал в Берлинской государственной опере, оперном театре «Ла Скала» в Милане.