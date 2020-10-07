В МИД России заявили о содействии возвращению конфликта в НКР в мирное русло

Россия будет содействовать возвращению урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе в мирное русло. Об этом в среду, 7 октября, заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин во время круглого стола ОДКБ на тему ориентиров стратегического развития.

«Россия будет всесторонне содействовать возвращению процесса нагорнокарабахского урегулирования в мирное русло политико-дипломатическими методами под эгидой сопредседателей минской группы ОБСЕ на основе недавнего совместного заявления президентов России, США и Франции», ― сказал он.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин назвал события, происходящие в Нагорном Карабахе, трагедией. Кроме того, российский лидер выразил надежду на то, что конфликт в скором времени будет прекращен, а также добавил, что Москва призывает стороны к прекращению огня.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Армения неоднократно заявляла, что на стороне Азербайджана в боях участвует Турция. Анкара и Баку эту информацию опровергают, при этом турецкие власти выражали готовность оказать Азербайджану любую помощь при запросе.

Россия, Франция, США и ООН призвали стороны к прекращению огня и мирному урегулированию. При этом Турция и Украина выразили поддержку Баку.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.